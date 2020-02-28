السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تواجه مجددا اتهامات تتعلق بـ ”توظيف الأقارب“

تواجه جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة الواقعة غرب المملكة، اتهامات جديدة بقضية توظيف الأقارب بعد تداول وثائق تضم أسماء عدد كبير من الموظفين في الجامعة الحكومية الكبيرة ينتمون لعدد من العوائل.

وبدأت الانتقادات تنهال على الجامعة عبر موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية، فور تداول الوثائق التي يقول ناشروها إنهم حصلوا عليها من الموقع الإلكتروني للجامعة على شبكة الإنترنت.

وقاحة ما بعدها وقاحة ….الأب والأبناء يعملون في نفس الجامعة ….وعيالنا يتخرجون بمعدلات عالية ولا يجدون وظيفة‼️

عنايتكم :-@nazaha_gov_sa

#فساد_جامعه_عبدالعزيز pic.twitter.com/mYaShkML63 — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) February 28, 2020

ويظهر في تلك الوثائق قوائم لموظفين وموظفات يعملون في وظائف وأقسام تعليمية وتدريسية وإدارية، وينتمي غالبيتهم لعدد محدود من العوائل كما يتضح من خلال الاسم الأخير لكل منهم.

وتعذر على ”إرم نيوز“ الوصول لصفحة منسوبي الجامعة من خلال موقعها الإلكتروني، للتأكد من صحة الوثائق المتداولة، فيما يقول مغردون في تويتر إن المشرفين على الموقع حجبوا صفحة المنسوبين بعد بدء الانتقادات ضد الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعة الواثقة قفلت اللحين دليل المنسوبين ????#فساد_جامعه_عبدالعزيز pic.twitter.com/s4GnKzIzMB — أمل ربيق (@amal_alropiq) February 28, 2020

ولم تعلق الجامعة على تلك المزاعم حتى ساعة إعداد هذا التقرير، كما لم يصدر تعليق من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الرسمية على الاتهامات الموجهة للجامعة، لكن متابعة ما ينشر من اتهامات بالفساد في مواقع التواصل الاجتماعي، ينضوي ضمن عملها.

#فساد_جامعه_عبدالعزيز افضخوا اي فاسد مهما كان منصبه وانشروا اي دليل لان الصحافة والاعلام ستأخذ حقكم اما اذا كنتم ستنتظرون التحقيقات فستموت كما ماتت قضية ابن وزير الخدمة وجامعة شقرا وغيرها كثير. — د عيسى الرشيدي (@essa_qq) February 28, 2020

لن نكل ولن نمل ولن نيأس حتي يعود الحق لأصحابه ويتم معاقبة الفاسدين وتكون فرص التوظيف عادلة يتم توزيعها على الخريجين بالتساوي.#فساد_جامعه_عبدالعزيز — MBS محمد بن عبدالعزيز ???????? (@506_MBS) February 28, 2020

وواجهت الجامعة في العام 2017، اتهامات مماثلة في خضم اتهامات أوسع شملت العديد من الجهات الحكومية فيما عرف حينها بتوظيف الأقارب الذي وصلت التحقيقات فيه حينها إلى وزير الخدمة المدنية حينها، خالد العرج، والذي جرى إعفائه من منصبه بعدها وإخضاعه للتحقيق.

وكثفت الرياض من إجراءات مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الماضية مع صعود نجم ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، وشملت توقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال واسترداد مبالغ بمليارات الريالات.