 السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تواجه مجددا اتهامات تتعلق بـ ”توظيف الأقارب“ – إرم نيوز‬‎

السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تواجه مجددا اتهامات تتعلق بـ ”توظيف الأقارب“

السعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تواجه مجددا اتهامات تتعلق بـ ”توظيف الأقارب“

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تواجه جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة الواقعة غرب المملكة، اتهامات جديدة بقضية توظيف الأقارب بعد تداول وثائق تضم أسماء عدد كبير من الموظفين في الجامعة الحكومية الكبيرة ينتمون لعدد من العوائل.

وبدأت الانتقادات تنهال على الجامعة عبر موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية، فور تداول الوثائق التي يقول ناشروها إنهم حصلوا عليها من الموقع الإلكتروني للجامعة على شبكة الإنترنت.

ويظهر في تلك الوثائق قوائم لموظفين وموظفات يعملون في وظائف وأقسام تعليمية وتدريسية وإدارية، وينتمي غالبيتهم لعدد محدود من العوائل كما يتضح من خلال الاسم الأخير لكل منهم.

وتعذر على ”إرم نيوز“ الوصول لصفحة منسوبي الجامعة من خلال موقعها الإلكتروني، للتأكد من صحة الوثائق المتداولة، فيما يقول مغردون في تويتر إن المشرفين على الموقع حجبوا صفحة المنسوبين بعد بدء الانتقادات ضد الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعلق الجامعة على تلك المزاعم حتى ساعة إعداد هذا التقرير، كما لم يصدر تعليق من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الرسمية على الاتهامات الموجهة للجامعة، لكن متابعة ما ينشر من اتهامات بالفساد في مواقع التواصل الاجتماعي، ينضوي ضمن عملها.

وواجهت الجامعة في العام 2017، اتهامات مماثلة في خضم اتهامات أوسع شملت العديد من الجهات الحكومية فيما عرف حينها بتوظيف الأقارب الذي وصلت التحقيقات فيه حينها إلى وزير الخدمة المدنية حينها، خالد العرج، والذي جرى إعفائه من منصبه بعدها وإخضاعه للتحقيق.

وكثفت الرياض من إجراءات مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الماضية مع صعود نجم ولي العهد الشاب، الأمير محمد بن سلمان، وشملت توقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال واسترداد مبالغ بمليارات الريالات.

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