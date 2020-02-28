السعودية.. مقتل شخص وإصابة باقي أسرته في هجوم مسلح بمحافظة بيشة

قتل شخص وأصيب بقية أفراد عائلته، اليوم الجمعة، بعد مهاجمة شخص مسلح لمنزل الأسرة بمحافظة بيشة في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني وباشرت التحقيق بالحادثة، وسط أنباء عن مصرع شخص آخر في المستشفى متأثرا بإطلاق النار.

ونقل موقع سبق المحلي عن مصادر (لم يسمها) أن ”سكان أحد المراكز بأقصى غرب محافظة بيشة سمعوا أصوات إطلاق النار“، مشيرين إلى أن ”الحادث خلف إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها 9 سنوات“.

وأضافت المصادر: ”اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، ونقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج“.