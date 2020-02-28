الكويت.. وافد يعترف بقتل “مفقود رحية“

‏أفادت تقارير إخبارية كويتية اليوم الجمعة، أن وافدا بنغاليا اعترف أمام السلطات الأمنية، باشتراكه في قتل مواطن كويتي، كان مفقودا في منطقة بر رحية قبل أيام.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية قال الوافد إنه قام ”بتكبيل المواطن الكويتي مع شريك آخر من نفس جنسيته وقام بطعنه بسكين، بسبب خلاف مالي بينهما“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”تم وضع اسم شريك الموقوف على قوائم المطلوبين والممنوعين من السفر، حيث يتم البجث عنه“.

وعثرت الأجهزة الأمنية الكويتية الخميس، على جثة متفحمة في منطقة كبد، ورجحت تقارير حينها أن تكون للكويتي المفقود ويدعى الحميدي الرشيدي.

وكان قد ناشد نجل الحميدي الرشيدي الجهات الأمنية والمواطنين؛ مساعدته بالعثور على والده الذي كان على متن سيارة دفع رباعي، وكان متواجدا في مخيم في بر رحية عند أصدقاء له، وفُقد الاتصال به عقب خروجه من عندهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية الأربعاء الماضي، على سيارة الرشيدي متوقفة في مكان قريب من خيمة تعود له، حيث عثروا داخل الخيمة التي كانت ممزقة على آثار دماء.