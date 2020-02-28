طالبة كويتية تبيع ”الماريغوانا“ لزملائها بالجامعة و“ديليفري“

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على طالبة كويتية بعد ضبطها وبحوزتها كمية من أكياس ”الماريغوانا“ المخدرة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن دورية أمنية ضبطت طالبة كويتية (تبلغ 23 عاما من العمر) في إحدى الجامعات الأوروبية الخاصة بعد الاشتباه بها والعثور في مركبتها على كمية من أكياس تحوي مادة ”الماريغوانا“ المخدرة وميزان حساس.

وأقرت الطالبة أنها تتاجر بالمواد المخدرة التي بحوزتها، وأن عددا كبيرا من زملائها يشترون منها وأنها تقدم خدمة توصيل المخدرات إلى المنازل.

وتم التحفظ على الفتاة والمخدرات التي ضبطت بحوزتها والميزان الحساس، وإحالتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.