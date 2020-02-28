خليجي يهين علم الكويت ويوثق فعلته على مواقع التواصل

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت خليجيا إلى أمن الدولة، بتهمة إهانة علم الكويت في منفذ النويصيب لدى دخوله إلى البلاد قبل 3 أيام.
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الأجهزة الأمنية في الكويت تحيل خليجيًا إلى أمن الدولة، بتهمة إهانة علم الكويت في منفذ النويصيب لدى دخوله إلى الكويت قبل 3 أيام، حيث داس عليه بحذائه موثقًا فعلته عبر "سناب شات". . #إرم_نيوز #الكويت #خليجي #السعودية #الامارات #البحرين #علم_الكويت #النويصيب #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #kuwait
ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن خليجيا كان قد دخل إلى الكويت في 24 فبراير/شباط الجاري، عبر منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية، وأثناء وجوده في المنفذ عمد إلى إهانة علم الكويت، حيث داس عليه، موثقا فعلته عبر حسابه في ”سناب شات“.
وإثر انتشار المقطع، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الرجل والقبض عليه قبل مغادرته الكويت.
وتم التحفظ على المتهم، ويجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.