خليجي يهين علم الكويت ويوثق فعلته على مواقع التواصل

الأجهزة الأمنية في الكويت تحيل خليجيًا إلى أمن الدولة، بتهمة إهانة علم الكويت في منفذ النويصيب لدى دخوله إلى الكويت قبل 3 أيام، حيث داس عليه بحذائه موثقًا فعلته عبر "سناب شات".