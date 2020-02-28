فتاة مصرية تضرب والدتها بعصا حتى الموت

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أقدمت فتاة مصرية على قتل والدتها بطريقة بشعة، لرفضها إعطائها معاشها الشهري الذي لا تمتلك غيره. وتلقى مدير أمن البحيرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة (65 عاما)، داخل منزلها وعليها آثار كدمات بمختلف أنحاء الجسم. وبالبحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل والدتها العجوز للحصول على أموالها بمدينة دمنهور بالبحيرة.…