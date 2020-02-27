عسكري إماراتي يسجل بناته باسم أم ”وهمية“

قضت محكمة دبي الابتدائية بسجن رجل إماراتي 3 سنوات؛ بعد إقدامه على تسجيل بناته الثلاث من زوجته الجديدة، باسم زوجته السابقة؛ لتجنب دفع فواتير المستشفى العالية لأم البنات.

وقام المتهم (33 عاما) باستخدام اسم زوجته السابقة وبطاقة التأمين الخاصة بها عندما أدخل زوجته الثانية إلى المستشفى لولادة بناته الثلاث، اللواتي رزق بهن بين 2008 و2012.

وفي عام 2018، وفق صحيفة ”غلف نيوز“ المحلية، اكتشفت زوجته السابقة، وهي عُمانية تبلغ 34 عاما من العمر، أن المتهم قام بتسجيل 3 بنات باسمها.

وأقدم المتهم، ويعمل في القوات المسلحة، على عملية التزوير لتجنب رسوم المستشفى وكذلك طرده من وظيفته لزواجه من امرأة ثانية دون إذن أمني.

وقالت طليقة المتهم: ”اطلعت على سجل المتهم في 2018، واكتشفت أني أم لبناته، فواجهته بالأمر، وطلب مني مهلة لإصلاح الأمر، لكنه لم يصلحه“.

وتوجهت الزوجة السابقة إلى المستشفى حيث ولدت الفتيات، وطلبت نسخة من ملفها الطبي، حيث قالت: ”لم أذهب في حياتي إلى المستشفى المعني، لكن الملف لديهم حمل اسمي كأم لثلاث بنات، وحتى كان اسمي مرفقا بحالة إجهاض“.

بعدها، أبلغت الزوجة السابقة شرطة دبي بالواقعة، والتي بدورها استجوبت المتهم، الذي اعترف بالتزوير.

وقال المتهم إنه تزوج من زوجته الثانية، وهي من جزر القمر، قبل الحصول على إذن أمني، ولتفادي إقالته من وظيفته ودفع فواتير المستشفى العالية، استخدم بطاقة تأمين زوجته السابقة.