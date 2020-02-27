زوجها خنقها بسبب 5 دولارات.. تفاصيل جديدة حول مقتل صفاء شكشك في غزة

كشف جلال شكشك، عم الفلسطينية صفاء شكشك، التي قتلت على يد زوجها في قطاع غزة مطلع الشهر الجاري، تفاصيل جديدة حول مقتل ابنة أخيه.

وقال شكشك، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن زوج المغدورة حاول مرتين متتاليتين قتل صفاء قبل أن تفارق الحياة في الليلة التي أعادها من منزل أهلها لمنزلهما بالمدينة.

وأوضح أن العائلة عقدت جلسة مع النيابة العامة في قطاع غزة، لاطلاعها على تفاصيل اعترافات الزوج.

ووفق أقوال الزوج أمام النيابة، فإنه البداية جاءت عندما ”عادت صفاء برفقته من بيت عائلتها، وفي الليلة ذاتها نشب شجار بينهما بسبب رغبته في الحصول على مبلغ (خمسة دولارات) أعطتها إياه والدتها“.

وأضاف عم الضحية: ”بعد تصاعد الشجار بينهما، أقدم الزوج على خنق زوجته في المرة الأولى بعنف وتركها، معتقدا أنها فارقت الحياة“.

وتابع: ”بعد لحظات عاد إليها وعندما لاحظ أنها لا تزال على قيد الحياة وتلفظ أنفاسها، أقدم على خنقها بعنف بعد أن ثبت يديها وقدميها بجسده، ثم جلس إلى جوار الجثة حتى الساعة السابعة صباحا“.

وأكمل شكشك: ”النيابة العامة قالت إن القاتل أبلغ عائلته بمقتل زوجته الساعة السابعة، وتم تحويلها للمستشفى الساعة التاسعة، أي بعد ساعتين من معرفتهم بالحادثة؛ ما يجعلهم شركاء بالجريمة“.

وأضاف: ”الجميع حاول إيهام الأطباء والعائلة أن الوفاة حدثت نتيجة انتحار صفاء، الأمر الذي لم يصدقه أحد منذ اللحظة الأولى للجريمة“، مشددا على أن القاتل اعترف بتعمده قتل صفاء بما يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

يذكر أن صفاء شكشك أم لثلاثة أطفال قتلت على يد زوجها مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد خلافات عائلية بينهما، ما أثار الرأي العام الفلسطيني وسط مطالبات بتحقيق العدالة بأقسى العقوبات على الجاني.