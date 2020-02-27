العثور على جثة محترقة في بر الكويت وسط ترجيحات بأنها لـ“مفقود رحية“

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الخميس، على جثة متفحمة في منطقة كبد، من المرجح أنها تعود للمواطن المسن الحميدي الرشيدي الذي فُقد قبل عدة أيام في إحدى المناطق البرية، وانقطعت أخباره عن عائلته بعد مغادرته لأحد المخيمات التي تعود لأصدقائه.

وقالت وسائل إعلام محلية ”إنه تم العثور على جثة متفحمة وجاري حالياً استدعاء الأدلة الجنائية للتأكد من هويتها وفيما إذا كانت هي للمواطن الرشيدي الذي استنفرت الجهات الرسمية منذ إعلان اختفائه للبحث عنه“.

ولم تؤكد وزارة الداخلية حتى الآن أن الجثة هي للمواطن المفقود، إلا أن عدداً من النشطاء والحسابات الإخبارية أكدوا أنها تعود للمواطن الستيني الرشيدي وسط حالة من الصدمة لما تعرض له من حرق، وفق ما ذكروه.

تم العثور على جثة الحميدي الرشيدي رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وإنا لله وانا اليه راجعون #الحميدي_شايم_الرشيدي pic.twitter.com/u4PtflbyUc — فواز عثمان الأمير (@fawaz65548) February 27, 2020

وناشد نجل الحميدي الرشيدي، قبل أيام الجهات الأمنية والمواطنين؛ لمساعدته بالعثور على والده الذي كان على متن سيارة دفع رباعي بيضاء، وكان متواجدا في مخيم في بر رحية عند أصدقاء له، وفُقد الاتصال به عقب خروجه من عندهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية يوم أمس الأربعاء، على سيارة المواطن المفقود متوقفة في مكان قريب من خيمة تعود له حيث عثروا بداخل الخيمة التي كانت ممزقة على آثار دماء.