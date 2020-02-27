سيدة أربعينية تقتل صديقها في لعبة ”الغميضة“

اُتهمت أمريكية بحبس صديقها داخل شنطة وتركه لبضع ساعات حتى توفى، وزعمت أنها كانت تلعب لعبة ”الغميضة“، لكن المحققين وجدوا مقاطع فيديو على هاتفها تروي قصة مختلفة.

ألقت الشرطة القبض على ”سارة بوون“ 42 عاما، من منتزه وينتر فلوريدا، واتهمت بجريمة قتل صديقها ”جورج توريس“ 41 عاما.

وزعمت ”بوون“ أنها وصديقها فكرا بالاستمتاع بلعبة الغميضة، إذ طلبت منه أن يدخل الحقيبة ثم تغلقها عليه، ولكن بسبب شرب الكحول نامت على السرير ولم تستيقظ إلا بعد ساعات لتجد صديقها ميتا داخل الحقيبة، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

استدعت بوون الشرطة إلى منزلها، وعثر الضباط على جثة توريس ملقاة على الأرض بجوار حقيبة زرقاء، وكان بها كدمات حول العين وجرح صغير على الشفة.

وخلال التحقيق سمحت“ بوون“ للشرطة بالتفتيش في هاتفها، وبمراجعة محتويات الجهاز عُثِر على مقطعي فيديو منذ ليلة موت ”توريس“ تتناقض مع رواية ”بوون“ للأحداث، إذ أظهر الفيديو الضحية وهو يصرخ من داخل الحقيبة ويخبر ”بوون“ أنه لا يستطيع التنفس وكان ردها أنها تضحك قائلة: ”نعم، هذا ما يحدث لي عندما تخنقني وتخونني“.

استمر ”توريس“ في التوسل لـ“بوون“ ودفع الحقيبة من الداخل في محاولات يائسة للخروج منها.

وفي فيديو ثان، وضعت ”بوون“ الحقيبة في وضعية مختلفة وسُمِع صراخ ”توريس“ وهو ينادي باسم ”بوون“ قائلا: ”لا أستطيع التنفس“.

كما أظهر مقطعَا الفيديو أن الاثنين كان لهما تاريخ من العنف الأسري، ففي 2018 تم القبض على ”بوون“ بتهمة الاعتداء على صديقها وخنقه، واتهم ”توريس“ بالمشاجرة داخل بيتهما، إذ قال إنها لفت يدها حول رقبته لتخنقه بعدما حاول هجرها بسبب جدال حدث بينهما؛ ما دفعه لركلها بقدمه.