مصر .. الإعدام شنقا لمتهمين بقتل كويتي

قضت محكمة الجنايات في محافظة الغربية شمال مصر، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقا، بعد تصديق دار الإفتاء على الحكم، والسجن لمدة 10 سنوات لآخر ؛ لإدانتهم بقتل مواطن يحمل الجنسية الكويتية داخل منزله في قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2018، عندما تلقى مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة إخطارا من مأمور مركز السنطة، بالعثور على جثة لشخص يدعى ”س.ف.ن“ (54 عاما) كويتي الجنسية، داخل منزله في ظروف غامضة، فانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين وهم أحمد عطية الناقة وأحمد ماهر أبو النور، وعبد اللطيف طارق عبد اللطيف، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، بقصد السرقة، فقد صعد المتهمون الأول والثاني إلى شقة المجني عليه، وقاموا بقتله وسرقته، بينما راقب المتهم الثالث الطريق.

تم ضبط المتهمين، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.