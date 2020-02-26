كويتي يضرم النار في دورية أمنية وهو محتجز داخلها (فيديو)

أضرم كويتي النار في سيارة دورية أمنية، بعد احتجازها له داخلها، وذلك رغبة منه في الانتقام.

ووفق حساب ”مباشر نيوز“ المحلي، فإن دورية أمنية اشتبهت بأحد الأشخاص كان في حالة غير طبيعية، وقامت بإيقافه، حيث تبين أنه كويتي الجنسية، وحجزته داخل سيارة الدورية، تمهيدا لنقله إلى مركز الشرطة، إلا أن الكويتي قرر الانتقام من رجال الأمن بعد احتجازهم له وأحرق الدورية.

#فيديو| توجيه تهمة الحريق العمد لمواطن «غير طبيعي» أضرم النار في دورية بعد إحتجازه داخلها pic.twitter.com/8vexzLDXEy — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) February 26, 2020

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، كما تم إنقاذ الكويتي المتهم من داخل الدورية.

ووجهت الأجهزة الأمنية للكويتي تهمة الحريق العمد.