”الطبخة استوت“ و“الذبيحة جاهزة“.. عبارات كشفت عن شبكة فساد بالسعودية

أنهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحقيقات مع موظفين في القطاع الحكومي وتحديدا محافظة جدة، وذلك بعد تورطهم في قضايا فساد مالي وأخلاقي، مستخدمين شيفرات وعبارات ”غامضة“ في مكالماتهم الهاتفية، بغرض التضليل والتمويه.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن مصادر كشفت أن المتهمين عمدوا إلى استخدام شيفرات خلال اتصالاتهم الهاتفية، وذلك بعد اقتراح من أحدهم لهذه الفكرة بغرض التمويه، بينما استخدم أحد المسؤولين كنية مختلفة ورقما آخر، وذلك لتفادي كشفه وتتبعه عبر البرامج والتطبيقات المختلفة.

وذكرت المصادر، أن من العبارات التي استخدمها الموظفون المتهمون، ”حق الغنم“ و“الطبخة استوت“ و“خلصت المباراة“ و“الذبيحة جاهزة“ و“الكرتون وصل البيت“، وغيرها.

وإثر حل الأجهزة الأمنية للغز هذه العبارات الغامضة، تمكنت من حل القضية، والقبض على المتهمين.