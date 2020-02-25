إدانة هارفي وينستون ونقله إلى المستشفى (صور)

نُقل المنتج الأمريكي هارفي وينستون، البالغ من العمر 67 عاما، إلى المستشفى بوساطة سيارة إسعاف، يوم الاثنين، بعد وقت قصير من إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على امرأتين.

ودخل هارفي في صدمة قوية بعد صدور الحكم وانهار بعد تقييده بالأصفاد لاصطحابه إلى السجن، ليتم في إثر ذلك نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى بعد معاناته من آلام في الصدر، حيث تم التأكيد لاحقا أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم واضطراب في ضربات القلب.

وأدانت هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس نساء، وذلك بعد انقضاء 5 أيام كاملة من المشاورات والتفاوض في مدينة نيويورك، المنتج الأمريكي هارفي وينستون، بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب بحق مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي، في واقعة حدثت في منزله عام 2006، وبحق الممثلة الصاعدة جيسيكا مان في غرفة فندق في عام 2013. وأمر القاضي جيمس بيرك بإيداعه سجن جزيرة ريكرز لحين صدور الحكم النهائي في 11 مارس القادم.

خلال المحاكمة تمت تبرئة المنتج المغتصب من تهم الانتهاك الوحشي التي كانت ستعرضه للسجن المؤبد، وأكدت المحكمة أن التهمة الموجهة إليه باغتصاب الممثلة جيسيكا مان ليست تهمة اغتصاب من الدرجة الأولى.

والجدير ذكره أن وينستون سوف يواجه، بعد إدانته، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 29 عاما، وكان يحضر المحاكمة بجهاز يساعده على المشي بعد خضوعه لجراحة في ظهره إثر تعرضه لحادث سيارة في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأشاد سايروس فانس، محامي مقاطعة مانهاتن، بهيئة المحلفين بعد إصدار حكمهم، وقال إن جريمة الاغتصاب ستظل جريمة سواء تم ارتكابها في أزقة مظلمة أو خلال علاقة مع الشريك، ستظل هذه جريمة إذا ارتُكبت من رجل عادي أو ذي سلطة ونفوذ، ويجب أن يعاقَب عليها حتى لو مرت سنوات طويلة.