خالد يوسف: قدمت استقالتي من البرلمان المصري قبل عام

كشف المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف قيامه بتقديم استقالته إلى البرلمان المصري منذ أكثر من عام دون حسم بالقبول أو الرفض من قبل إدارة المجلس.
وأشار في بيان عبر حساباته بمواقع التواصل، إلى أن حملة الهجوم عليه والمطالبة بإسقاط عضويته من قبل بعض المحامين لم تكن لها فائدة.
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ياجماعة ارتاحوا انا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة والمجلس ولا كإنها وصلته ورافض يقبلها ..بقول ده للاساتذه المحامين التافهين اللي ملهمش شغلانة غير انهم يرفعوا قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان وللمرة التالتة علي التوالي تفشل محاولتهم ويخسروا القضية ..بقولهم كمان المحامين الشرفاء كتير وبيتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل والاستاذ #طارق_العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ماخد جنيه مني واللي لازم طبعا اشكره علي الجهد والعناء اللي عمله وبيعمله في قضايا الحريات ..وبالتالي انا مش خسران حاجه خالص وحتي مابسألش هي القضية امتي وحكمت بإيه لاني مقدم استقالتي والمجلس نفسه هو الذي لم يناقش الاستقالة ولم يبت فيها فانا رأيي روحوا اتحايلوا علي المجلس يقبل الاستقاله او حتي يسقط عضويتي عشان ترتاحوا لو بقائي بالمجلس مسبب كل هذه المشاكل النفسية ليكوا …القضاء ياللي ماتعرفوش الف باء قانون مش مختص بإسقاط العضوية والاختصاص معقود للمجلس نفسه طبقا للدستور .. قالها القضاء تلات اربع مرات في الشهور الاخيرة ولسه عندكوا اصرار عجيب ترفعوا قضايا تاني ..والله مااعرف دي تفاهة ولا فضي وماعندهمش قضايا ولا حب الشهرة اللي عايزين يحققوها بتجنن الناس كده لله الامر من قبل ومن بعد #خالد_يوسف #مصر #مجلس_النواب #khaled_youssef #egypt #parliament #khaledyoussef #khaledyoussef_official #خالديوسف
ويتزامن بيان المخرج المصري عن تقديم استقالته مع حكم قضائي صادر خلال الساعات الماضية، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته لتغيبه عن حضور الجلسات منذ عدة أشهر عقب ما عرف إعلاميا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“ وتورط فنانات وراقصة وسيدة أعمال بالظهور معه في فيديوهات إباحية.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت إلقاء القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع المخرج المشهور وتم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية التي عرفت بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“.