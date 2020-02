خالد يوسف: قدمت استقالتي من البرلمان المصري قبل عام

View this post on Instagram

ياجماعة ارتاحوا انا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة والمجلس ولا كإنها وصلته ورافض يقبلها ..بقول ده للاساتذه المحامين التافهين اللي ملهمش شغلانة غير انهم يرفعوا قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان وللمرة التالتة علي التوالي تفشل محاولتهم ويخسروا القضية ..بقولهم كمان المحامين الشرفاء كتير وبيتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل والاستاذ #طارق_العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ماخد جنيه مني واللي لازم طبعا اشكره علي الجهد والعناء اللي عمله وبيعمله في قضايا الحريات ..وبالتالي انا مش خسران حاجه خالص وحتي مابسألش هي القضية امتي وحكمت بإيه لاني مقدم استقالتي والمجلس نفسه هو الذي لم يناقش الاستقالة ولم يبت فيها فانا رأيي روحوا اتحايلوا علي المجلس يقبل الاستقاله او حتي يسقط عضويتي عشان ترتاحوا لو بقائي بالمجلس مسبب كل هذه المشاكل النفسية ليكوا …القضاء ياللي ماتعرفوش الف باء قانون مش مختص بإسقاط العضوية والاختصاص معقود للمجلس نفسه طبقا للدستور .. قالها القضاء تلات اربع مرات في الشهور الاخيرة ولسه عندكوا اصرار عجيب ترفعوا قضايا تاني ..والله مااعرف دي تفاهة ولا فضي وماعندهمش قضايا ولا حب الشهرة اللي عايزين يحققوها بتجنن الناس كده لله الامر من قبل ومن بعد #خالد_يوسف #مصر #مجلس_النواب #khaled_youssef #egypt #parliament #khaledyoussef #khaledyoussef_official #خالديوسف