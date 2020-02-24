خالد يوسف: قدمت استقالتي من البرلمان المصري قبل عام

كشف المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف قيامه بتقديم استقالته إلى البرلمان المصري منذ أكثر من عام دون حسم بالقبول أو الرفض من قبل إدارة المجلس.

وأشار في بيان عبر حساباته بمواقع التواصل، إلى أن حملة الهجوم عليه والمطالبة بإسقاط عضويته من قبل بعض المحامين لم تكن لها فائدة.

ويتزامن بيان المخرج المصري عن تقديم استقالته مع حكم قضائي صادر خلال الساعات الماضية، بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته لتغيبه عن حضور الجلسات منذ عدة أشهر عقب ما عرف إعلاميا بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“ وتورط فنانات وراقصة وسيدة أعمال بالظهور معه في فيديوهات إباحية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت إلقاء القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا بتهمة الظهور في فيديوهات إباحية مع المخرج المشهور وتم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية التي عرفت بـ“فضيحة الفيديوهات الجنسية“.