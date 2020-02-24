مصر .. منع الداعية عبد الله رشدي من الخطابة

منعت وزارة الأوقاف المصرية، الشيخ عبد الله رشدي من الخطابة على المنبر، بدعوى بث آراء مثيرة للجدل ومنشورات لا تليق بأدب الدعاة.

جاء قرار الوقف بناء على مذكرة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، التي جاء فيها أن منشورات رشدي لا تليق بأدب الدعاة أو الشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزًا تعليمات الوزارة“.

وقالت الوزارة في بيان إن ”شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل“، مضيفة أن ”هذه الآراء الجدلية التي يبثها المذكور تحسب بصورة أو بأخرى على المؤسسة التي ينتمي إليها، وكأنها تقره على آرائه“.

وشددت الوزارة على أن ”قرار الوقف سيكون لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة“.