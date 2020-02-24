شبهات بشأن تورط أبناء مسن سعودي في مقتله

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة ”صامطة“ في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية تحقيقا بشأن اتهامات وجهها أحد أبناء مسن سعودي -كان قد توفي في وقت سابق- لأخوته وزوجة أبيه، مدعيا تسببهم في مقتله.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإنه سيتم عرض جثة المسن المتوفى على الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات وفاته.

وكان أحد أبناء المتوفى قد اتهم إخوته وزوجة أخيه بالاعتداء على والده المسن.

وتوفي المسن السعودي فور وصوله قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية أن هناك كدمة في وجه المتوفى، في حين تحفظ رجال الأمن على عدد من أفراد أسرة المتوفى إلى حين انتهاء التحقيقات.