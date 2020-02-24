إحباط محاولة دخول 8 إيرانيين إلى الكويت عبر البحر

أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، اليوم الاثنين، محاولة دخول 8 إيرانيين إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر، إذ تم ضبطهم جميعا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وباشرت الجهات المعنية إجراء الفحوصات الاحترازية اللازمة للإيرانيين ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار في إيران.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر أمني، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الإيرانيين الثمانية لإبعادهم عن البلاد.

وبدأت الكويت منذ أيام باتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع إيران التي شهدت تزايدا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس ”كورونا“، إذ تم تعليق الرحلات إليها وإجلاء المواطنين الكويتيين منها، ومنع دخول السفن الإيرانية إلى موانئ البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم مواطن بفيروس ”كورونا“ عقب عودتهم من إيران أخيرا وخضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة.