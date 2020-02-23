العراق.. طالبة مدرسة تتعرض للاغتصاب والقتل في جريمة ”بشعة“

تعرضت طالبة عراقية في الصف الثالث الابتدائي لجريمة وصفتها وزارة التربية بـ“البشعة“، تمثلت باغتصابها وقتلها أثناء عودتها للمنزل من مدرسة مندلي الابتدائية للبنات في حي سومر بقضاء الناصرية.

وأعربت وزارة التربية العراقية في بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر حسابها على فيسبوك، عن أسفها وحزنها الشديدين لما تعرضت له التلميذة فواطم علاء حسين، بمحافظة ذي قار، من عملية اغتصاب وقتل بشعة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك وكوادر الوزارة ”تلقوا بأسف وحزن ما تعرضت له الفقيدة فواطم علاء حسين، التلميذة في الصف الثالث الابتدائي، في مدرسة مندلي الابتدائية للبنات، الواقعة في حي سومر بمركز قضاء الناصرية، من عملية بشعة يندى لها جبين الإنسانية، حيث اغتصبت وقتلت وهي في طريق عودتها للمنزل بعد أدائها الامتحان“.

وفيما أدانت الوزيرة هذه الجريمة البشعة، طالبت الجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني، الذي ألقت القبض عليه الأجهزة الأمنية، وفق تأكيد وزارة التربية.