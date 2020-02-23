الكشف عن تفاصيل مثيرة و“تجاوزات جسيمة“ بقضية ”عمال المساج“ في الكويت

كشفت اعترافات مجموعة من عمال معاهد المساج في الكويت بعد ضبطهم من قبل الشرطة، عن تفاصيل مثيرة و“تجاوزات جسيمة“ في هذا البلد الخليجي.

وذكرت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، يوم الأحد، أن ”مدير إدارة الرقابة والتنسيق في وزارة الداخلية العقيد عماد سعدالله، كشف في كتاب مرسل إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، عن تفاصيل خطيرة لا يمكن تغافلها“ في هذا الملف.

ومن أبرز هذه الاعترافات بحسب الصحيفة ”الإشارة إلى أن عمال معاهد المساج قد أكدوا في أقوالهم إنهم مارسوا الرذيلة مع مختلف فئات المجتمع والأعمار، منهم الحدث وكبير السن والمتزوج، وأشار أحدهم إلى وجود واردة إلى الإدارة من وزارة الصحة تؤكد إصابة أشخاص بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)“.

وأكد العقيد سعدالله، أنه ”بعد البحث والتحري، تبين أن معظم الحالات المصابة بمرض الإيدز، هم عمال يعملون بالمعاهد الصحية (مساج)، ومن جنسيات مختلفة، وعند ضبطهم واقتيادهم إلى الإدارة والتحقيق معهم عن طبيعة أعمالهم داخل تلك المعاهد، وسبب إصابتهم بالمرض، أفادوا بأن هذه المعاهد الصحية يمارس بداخلها الفاحشة والشذوذ بين الرجال مقابل مبالغ مالية، وهذه الأمراض نقلت إليهم عن طريق تلك الأعمال المخلة والشذوذ الجنسي“.

وأوضح بحسب الصحيفة أن معاهد المساج في الكويت ”أصبحت أوكارًا للرذيلة وأن أكثرية العمالة فيها متشبهة بالنساء“.

من جهته، علق مصدر مسؤول في بلدية الكويت على كتاب الداخلية مستغربًا ما جاء فيه بالقول إن ”دور البلدية يقتصر على مخالفة صاحب الترخيص التجاري، ولا يحق لمفتش البلدية مخالفة العامل أياً كان نوع مخالفته، كما أن المخالفة في حال تحريرها توجه للكفيل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015“.

وأشار إلى ”وجود لجنة تضم عددًا من الجهات الحكومية، وهي تشن جولات تفتيشية بصورة مستمرة، وهناك تقارير ترفع في شأن تلك المعاهد، وملاحظات عدة تشوب عمل بعض تلك الجهات“.

وقال للصحيفة إن البلدية ”حررت أكثر من 45 مخالفة للمعاهد، وأغلقت 4 معاهد بشكل إداري، كما قامت بتطبيق ما ورد في القرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة الإعلانات، ومخالفة كل معهد استخدم كلمة (مساج) عوضًا عن (معهد صحي)“.

وفي السياق ذاته ردت وزارة الصحة عبر مصدر مسؤول فيها إن ”توقيع الكشف الطبي على العمالة الوافدة مرة أخرى يكون عند حضورها إلى البلاد، ضمن مراكز فحص العمالة، وذلك قبل منحها الإقامة، وفي حالة ثبت أن الوافد غير لائق صحياً، يتم إبعاده، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة بهذه الحالات“.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت قبل أيام، القبض على عامل فلبيني في معهد مساج مصاب بالإيدز بعد بلاغ من ذوي مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، أفاد فيه أن العامل راوده عن نفسه، وهو ما دفع تلك الجهات للاستنفار وفتح هذا الملف وفق الصحيفة ذاتها.