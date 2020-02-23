مصري يقتل عشيقته ويلقي جثتها في القمامة

شهدت ضواحي العاصمة المصرية القاهرة جريمة بشعة حين أقدم شاب على التخلص من عشيقته بعد أشهر من ممارسة العلاقة غير الشرعية بينهما، وألقى جثتها في القمامة، بعدما طلبت منه الزواج.

بدأت تفاصيل القصة ببلاغ من الأهالي لقسم شرطة السيدة زينب، بوجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة بغطاء سرير، وملقاه بأحد الشوارع بجوار القمامة.

وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.

وكشفت التحقيقات أن العشيق ”سيد. أ“ 38 عاما، هو منفذ الجريمة، وبالقبض عليه اعترف بتفاصيل جريمته قائلا: ”يوم الواقعة بعدما انتهينا من العلاقة الجنسية، قالت لي مش هفضل معاك كده على طول، الناس بدأت تشك فيا وأنا طالعة وداخله، مش هرجع تاني إلا لما نتجوز“.

وأضاف المتهم في التحقيقات: ”كانت بتعمل أعمال سحر عشان أتجوزها، مكنتش قادر أبعد عنها، ولما كلمتها قالت ليا عارفة أنك هتجري ورايا عشان أنا سحرالك، وكنت بفتكرها بتهزر بس لما ماتت لقيت في هدومي حجاب“.

وتابع المتهم اعترافه: ”في يوم الجريمة أقمت معها علاقة ومع إلحاحها برغبتها في الارتباط بي مكنش قدامي حل إلا التخلص من الجثة فانتظرت حتى الليل، ولفيت الجثة في الملاية ورميتها في الشارع“.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن معدلات الجريمة في مصر زادت أخيرا بسبب الخلافات الأسرية والعائلية، والسعي وراء الشهوات والخيانة الزوجية وتعاطي المخدرات، وتردي العامل الاقتصادي.