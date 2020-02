الكويت تقرر إبعاد مصري بسبب فيديو مسيء

View this post on Instagram

تعتزم السلطات الأمنية في #الكويت إبعاد وافد #مصري بسبب نشره مقطع فيديو تضمن ألفاظا مسيئة توحي أنها تستهدف الدولة. وحسب صحيقة "#الأنباء" المحلية، فإن الوافد المصري اقتبس مقطعا مصورا لوافد مصري آخر يتضمن سبا وقذفا، وأرفق المقطع بسيارات تجول في الكويت بشكل يوحي بأن عبارات السب والقذف الواردة موجهة ضــد الكويتيين بخلاف الحقيقة. وقال مصدر أمني، إن رجال إدارة الجرائم الإلكترونية وفور تداول المقطع المسيء الذي يتضمـن سبا وقذفا قاموا بتتبع مصدر بث المقطع في الكويت، وخلصت تحريات رجال المباحث الإلكترونية إلى تحديد هوية ناشر المقطع وتم ضبطه.