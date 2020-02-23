الكويت تقرر إبعاد مصري بسبب فيديو مسيء

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تعتزم السلطات الأمنية في الكويت إبعاد وافد مصري بسبب نشره مقطع فيديو تضمن ألفاظا مسيئة توحي أنها تستهدف الدولة. View this post on Instagram تعتزم السلطات الأمنية في #الكويت إبعاد وافد #مصري بسبب نشره مقطع فيديو تضمن ألفاظا مسيئة توحي أنها تستهدف الدولة. وحسب صحيقة ”#الأنباء“ المحلية، فإن الوافد المصري اقتبس مقطعا مصورا لوافد مصري…