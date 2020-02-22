مصري يهدد مؤسس شركة بشقه نصفين في دبي

أحالت النيابة العامة في دبي متهمًا ثلاثينيًا مصري الجنسية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تهديد مؤسس الشركة التي يعمل بها بتقطيعه وشقه نصفين في رسالة صوتية عبر تطبيق واتس آب.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتوجيه رسالة تهديد صوتية لمؤسس الشركة التي يعمل بها، تقول: ”إذا لم تسلمني جواز سفري سأقوم بتقطيعك وشقك نصفين“، وذلك إثر قيام مؤسس الشركة بحجز جواز سفر المتهم لإنهاء خدماته من الشركة بعد أن قام بفتح بلاغ هروب بحق المتهم كونه امتنع عن الذهاب إلى العمل لفترة، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بينهما وانتهت بتهديد المتهم للمشتكي.

وأكد المشتكي أن المتهم كان كثيرًا ما يفتعل المشكلات، ولا يقوم بتأدية مهام وظيفته، بالإضافة إلى امتناعه عن الذهاب للعمل خلال الفترة الأخيرة، فيما اعترف المتهم بالتهمة المسندة إليه بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة جملة وتفصيلًا.