مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان 

قتل مدرس مصري، في مدينة صلالة في سلطنة عُمان، اليوم الخميس، على يد مواطن عماني.

وأكد سفير مصر لدى السلطنة، محمد غنيم، في تصريحات صحفية، أن السفارة تتابع منذ اللحظات الأولى، حادث مقتل المواطن سيد زكريا لبحث آخر التطورات، والوقوف على التفاصيل كاملة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن هناك مفوضين من السفارة من رموز الجالية المصرية في ”صلالة“، متواجدين هناك لمتابعة آخر التطورات.

ولفت إلى أنه من المبكر معرفة التفاصيل والدوافع حول جريمة القتل إلا بعد انتهاء التحقيقات.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الجاني، وجار التحقيق معه بمعرفة المختصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل السلطات المحلية في عمان.