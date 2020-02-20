 بعد اختفائه الغامض.. إحالة المحامي الكويتي هاني حسين للنيابة – إرم نيوز‬‎

بعد اختفائه الغامض.. إحالة المحامي الكويتي هاني حسين للنيابة

بعد اختفائه الغامض.. إحالة المحامي الكويتي هاني حسين للنيابة

المصدر: إرم نيوز

أعلن عضو جمعية المحامين الكويتية، المحامي أحمد عبدالحميد حسين، عن التوصل للمحامي هاني حسين، والذي اختفى منذ أمس الأربعاء دون أثر.

وأكد المحامي أحمد حسين تواجد المحامي هاني لدى الأجهزة الأمنية، إذ طالب المسؤولين بتمكينه من رؤية المحامي هاني، والاطمئنان عليه، ومعرفة التهم الموجهة ضده.

وقال أيضا، في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر، إنه تم ”تحويل المحامي هاني حسين للنيابة العامة، إذ إنه توجه لحضور التحقيق معه“.

وأكد ”انتظاره وصول المحامي هاني حسين لبدء التحقيق معه“.

وكان نجلـا المحامي وعدد من المحامين والناشطين أعلنوا في وقت سابق عن اختفاء المحامي هاني حسين، أمس الأربعاء، بظروف غامضة، بعد أن فقِد الاتصال به بشكل مفاجئ، في أثناء توجهه من المحكمة إلى منزله، ولم يتم العثور عليه بعدها.

وخرج المحامي هاني حسين قبل يومين في مقطع فيديو له، يشكك في مصداقية مناقشة قرار العفو الشامل، كما أثار غضبا كويتيا قبل نحو 3 أسابيع، بعد تداول تسجيل صوتي قيل إنه يعود له ومن غير المعروف إن كان حديثا أم لا، اتُهم بسببه بالإساءة لقبائل الكويت وبناتها.

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