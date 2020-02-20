بعد اختفائه الغامض.. إحالة المحامي الكويتي هاني حسين للنيابة

أعلن عضو جمعية المحامين الكويتية، المحامي أحمد عبدالحميد حسين، عن التوصل للمحامي هاني حسين، والذي اختفى منذ أمس الأربعاء دون أثر.

وأكد المحامي أحمد حسين تواجد المحامي هاني لدى الأجهزة الأمنية، إذ طالب المسؤولين بتمكينه من رؤية المحامي هاني، والاطمئنان عليه، ومعرفة التهم الموجهة ضده.

الحمدلله عرفنا وين الوالد وهذا اخر خبر مع الاستاذ احمد حسين… دعواتكم https://t.co/qeOkmw1TTk — حسين هاني (@bofatma94) February 20, 2020

وقال أيضا، في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر، إنه تم ”تحويل المحامي هاني حسين للنيابة العامة، إذ إنه توجه لحضور التحقيق معه“.

وأكد ”انتظاره وصول المحامي هاني حسين لبدء التحقيق معه“.

حاليا بمبني النيابة العامة بانتظار وصول المحامي هاني حسين لبدأ التحقيق .

#اين_المحامي_هاني_حسين#الكويت#جمعية_المحامين_الكويتية#حقوق_الإنسان — المحامى أحمد عبدالحميد حسين (@a_vvip) February 20, 2020

وكان نجلـا المحامي وعدد من المحامين والناشطين أعلنوا في وقت سابق عن اختفاء المحامي هاني حسين، أمس الأربعاء، بظروف غامضة، بعد أن فقِد الاتصال به بشكل مفاجئ، في أثناء توجهه من المحكمة إلى منزله، ولم يتم العثور عليه بعدها.

وخرج المحامي هاني حسين قبل يومين في مقطع فيديو له، يشكك في مصداقية مناقشة قرار العفو الشامل، كما أثار غضبا كويتيا قبل نحو 3 أسابيع، بعد تداول تسجيل صوتي قيل إنه يعود له ومن غير المعروف إن كان حديثا أم لا، اتُهم بسببه بالإساءة لقبائل الكويت وبناتها.