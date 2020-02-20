اعتقال مجهولة توزع منشورات مسيئة للأسرة الحاكمة بالكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على امرأة بعد أن تم رصدها خلال قيامها بتوزيع منشورات مسيئة للأسرة الحاكمة داخل محكمة الجهراء.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى وزارة الداخلية من داخل المحكمة بالاشتباه بامرأة تقوم بتصرفات غير طبيعية، وتقوم بتوزيع منشورات تتضمن إساءة إلى الأسرة الحاكمة.

وبوصول رجال الأمن، رصدوا المرأة التي تابعت توزيع المنشورات، فتمت مصادرتها منها، وألقي القبض عليها، إذ تبين أنها لا تحمل أي إثبات، وأثناء اقتيادها إلى الدورية أخذت تستنجد بالمارة وتطلب الحماية من السفارة العراقية.

وتمت إحالة المرأة إلى جهاز أمن الدولة، تمهيدا للتحقيق معها، والتثبت من سلامة قواها العقلية.