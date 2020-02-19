أسرار أشهر عملية خطف أطفال رضع في تاريخ السعودية (فيديو)

كشف برنامج تلفزيوني سعودي، تم بثه مساء أمس الثلاثاء، جانبًا من أسرار أشهر عملية خطف أطفال رضع من المستشفى في تاريخ المملكة، التي فوجئ مواطنوها بعودة شابين لعائلتيهما الأصليتين، بعد غياب لأكثر من 20 عامًا في الاختطاف.

واستضاف برنامج ”يا هلا“ الذي تبثه قناة ”خليجية“، عدة أشخاص على صلة بحادثة الخطف التي شهدتها المنطقة الشرقية، وبينهم موسى الخنيزي، أو أنس كما سمته السيدة التي ربته طوال عشرين عامًا، ليعود مجددًا لعائلته بعد ثبوت نسبه لها عبر التحاليل الطبية.

ورفض موسى في حديث عبر الهاتف مع مقدم البرنامج، اتهام مربيته باختطافه، وقال إنه لا يوجد دليل على ذلك، غير أن والده قال في البرنامج ذاته، إن ابنه مصدوم مما حدث له، ومن الصعب عليه اتهام من ربته طوال تلك السنين.

مخطوف الشرقية #موسى_الخنيزي يتحدث لـ #برنامج_ياهلا

عودتي لأهلي "ولادة جديدة" ولحظة سعادة لا توصف، لا أريد أن أضيعها في الحديث عن تفاصيل حياتي السابقة..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/HvLNnuhwza — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

#فيديو

مخطوف الشرقية #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا:

لم أكتشف أن لي أهل إلا منذ 10 أيام فقط، ولا أستطيع اتهام أمي التي ربتني، ولم يثبت حتى الآن أن لها علاقة بخطفي..@Mofareh5#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/ZU6mqnmj1m — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

ووفقًا لعائلة الخنيزي، فإن السيدة الموقوفة بتهمة خطف ابنهم، لن تواجه دعوى شخصية من والد موسى، فيما لم يتضح موقف عائلة محمد العماري، وهو شاب عشريني أيضًا واجه مصير الاختطاف ذاته، قبل أن يعود لعائلته الأصلية، لكنه لم يظهر ولا أي من أفراد عائلته في الإعلام.

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

عشنا في ألم لمدة 20 سنة، لم أنساه فيها، وكل سنة كنت أخرج عنه زكاة الفطر كأنه موجود بين أولادي..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/zmbLV2VZOy — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

الجهات ما قصرت في شي، والدليل على يقظتها واهتمامها عودة موسى وابن العماري..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/JQpqzK6aUb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

لم أقابل السيدة التي ربت موسى حتى الآن لأنها حاليا موجودة في السجن..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/IleW4o9j9g — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

وروى والد موسى وأحد أشقائه، تفاصيل مؤثرة عن السنين الماضية التي عاشوها بعد خطف ابنهم، وبينها حزن الأم وإحساسها كلما مرت بمدينة الدمام قادمة من منزلها في القطيف، بأن ابنها يسكن فيها، وهو ما ثبت بالفعل بعد ظهور موسى.

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

موسى لم يتعلم ولم يدخل المدارس طيلة 20 عاما لأنه كان بلا وثائق..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/KYELRezfrr — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

فقدان موسى كان بعد 3 ساعات من ولادته، والمشكلة كانت بسبب نظام مستشفى الولادة..

#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/aOBzh71mCp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

شقيق المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

قلب الأم دليل.. كل ما كنا نمر على الدمام كانت أمي تأشر على المنطقة بين الدمام والخُبر وتقول: قلبي يقول لي ان ولدي هنا!#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/Yw1089dLwk — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

ولا يزال هناك ولدين لدى السيدة ذاتها، أحدهما يخضع للفحوص الطبية لإثبات أنه نايف، الطفل الرضيع الذي خُطف من المستشفى أيضًا قبل نحو 26 عامًا، وتوفى والده محمد بن جابر كحلاني قرادي، في سنوات البحث عنه دون الوصول له، لكن والدته تأمل بأن يكون هو ابنها.

والد المخطوف العائد بعد 20 عاما #موسى_الخنيزي لـ #برنامج_ياهلا

إن شاء الله تعثر أسرة المخطوف الثالث "نايف" على ولدها..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/bJQoIE01xG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

#فيديو#برنامج_ياهلا يفتح فصلا جديدا من فصول قضية #مخطوفين_الدمام ويلتقي بعم المخطوف الثالث "نايف" مع #موسى_الخنيزي و #محمد_العماري ليتحدث عن تفاصيل حخطف ابنهم قبل 25 عاما.. pic.twitter.com/2WyX00j1MT — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

عم المخطوف "نايف" لـ #برنامج_ياهلا

خطف نايف سبب فاجعة لشقيقي رحمه الله، وسبب له مرض القلب حتى مات، وأمه أصيبت بأزمة نفسية وصارت نفسيتها غير طبيعية من يومها إلى يومنا هذا..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/RbC1QOo8kr — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

عم المخطوف "نايف" لـ #برنامج_ياهلا

عودة موسى ومحمد أعادت لنا الأمل في عودة ابننا نايف، وتم أخذ العينات من والدة نايف والأسرة اليوم لإجراء تحليل DNA لمطابقته بالاثنين اللي عثروا عليهم..#مخطوفين_الدمام pic.twitter.com/ex6Zq02f4u — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 18, 2020

وعلى خط القضية ذاتها، تعول أسرة يمنية على أن يكون ابنها الصغير نسيم، المخطوف في تلك السنوات، من بين ابني السيدة التي لا تزال مجهولة الهوية، ولا تُعرف دوافعها في تكتمها على تربية أولئك الأطفال طوال تلك السنين من دون تسجيلهم كأبناء لها، ليبقوا من دون وثائق رسمية ولا تعليم.

وظهرت القصة للعلن أول مرة، عندما نشرت شرطة المنطقة الشرقية، قبل نحو أسبوع، بيانًا قالت فيه إنها ضبطت سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا، وقامت بالإعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.

وأضافت الشرطة في بيانها أنها اشتبهت في المعلومات التي قدمتها السيدة، قبل أن يتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية، علاقتها ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام.

وأوضح البيان أن الحادثة الأولى وقعت بتاريخ 24 / 04 / 1417هجري، الذي صادف يوم الـ7 من أيلول/سبتمبر عام 1996، والثانية بتاريخ 08 / 04 / 1420هـجري، الذي صادف يوم الـ21 من تموز/يوليو 1999.

وقالت الشرطة إنها أوقفت السيدة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، دون أن تكشف معلومات إضافية عن الشابين ومكان إقامتهما الحالي وعائلتيهما الحقيقيتين.

وتحظى القصة باهتمام لافت من قبل المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تغطية وسائل الإعلام المحلية لتفاصيلها، بالنظر لكونها واحدة من أغرب حوادث الاختطاف على مستوى السعودية والعالم.