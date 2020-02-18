فيديو مروع لخادمة تعذب طفلة يثير الغضب في السعودية‎

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ردود فعل غاضبة من خادمة ظهرت وهي تعذب طفلة بشكل مروع وسط مطالب بالوصول لها لإنقاذ الطفلة ومحاسبة معذبتها.

وتظهر في الفيديو، طفلة في الثالثة من عمرها أو أقل من ذلك بقليل، بينما تقوم الخادمة التي تتحدث بلغة عربية ركيكة، بضربها وسحلها، فيما تواصل الصغيرة الصراخ أمام كاميرا الهاتف الجوال الذي تصورها به الخادمة.

ورغم أن الفيديو لا يتضمن معلومات عن كون الطفلة سعودية، إلا أن مغردين سعوديين كثر في موقع تويتر، قالوا إنه في المملكة، وقدموا بلاغات للجهات المسؤولة للتحقيق في الفيديو والوصول للطفلة والخادمة.

#خدامه_تعذب_بنت

يا شباب همتكم في اللي يقدر يوصل لأي معلومه عن هالبنت pic.twitter.com/Qrdtqz1JJT — سعد الحوطي (@20aa10d) February 18, 2020

وتحت الوسم ”#خدامه_تعذب_بنت“، حث آلاف المغردين، بعضهم البعض، على تقديم أي معلومات تفيد في معرفة هوية الخادمة والطفلة لتسهيل الوصل إليها.

#خدامه_تعذب_بنت

لا أعرف متى وأين حدثت تلك الشناعة، لكن من الواضح وجود ضحية وعدة جناة. @Ahmed_S_Alrajhi @MLSD_SA @kamnapp — عيسى سوادي (@essaswadi) February 18, 2020

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وحدة الحماية الأسرية الحكومية على حقيقة المزاعم المتداولة حول الفيديو، وما إذا كان في السعودية بالفعل، مع وجود مغردين يزعمون أن التصوير تم في الكويت.

حسبي الله ونعم الوكيل وين امها اووابوها عن هالطفلة المفروض مركبين كاميرات داخل البيت الحين كل شي صار مراقب بكاميرات خاصة اذا موظفين ويغيبون عن البيت فترة طويلة #خدامه_تعذب_بنت pic.twitter.com/F5QqekDOW8 — المها (@bdalrhmna592) February 18, 2020

وتثير حوادث العنف الأسري التي يكون ضحاياها من الأطفال والنساء، ردود فعل غاضبة في المجتمع السعودي الذي يطالب كثير من أبنائه بتشديد العقوبات على المعتدين وتوفير حماية لمن يطلبون المساعدة.

وتستعين كثير من الأسر السعودية، شأن الأسر في غالبية دول الخليج العربي، بخادمات في المنازل، تتورط بعضهن بحوادث اعتداء مماثلة أو أشد، بين فترة وأخرى.