قتل صديقته ودفنها في الغابة بعد اعترافها أنها ”حامل منه“

أعادت الشرطة المغربية، اليوم الثلاثاء، تمثيل جريمة بشعة هزت منطقة ”اولاد تايمة“ في ضواحي مدينة ”أغادير“ جنوب البلاد، حيث قُتلت فتاة في العشرينات على يد صديقها بعدما علم بحملها منه.

وتمكنت المصالح الأمنية من فك لغز الجريمة بعد مرور أزيد من شهرين على اكتشاف الجثة يوم 7 ديسمبر الماضي.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الجاني، ويعمل ميكانيكي وفي 24 من العمر، قد استدرج صديقته إلى كوخ وسط الغابة بحجة قضاء ليلة حميمة.

وكانت الضحية التي تعمل نادلة بأحد المقاهي قد أخبرت صديقها بأنها حامل منه، وطالبته بالزواج، ولم تتوقع أنه يخطط للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة.

و بحسب موقع ”أكادير24″، كان العشيقان برفقة صديق في جلسة سكر شديد عندما أقدم المتهم على قتل الضحية، ثم دفنها وسط الغابة، حيث قامت الكلاب الضالة بنبش القبر بعد فترة ما أدى إلى اكتشاف أحد المارة الجثة وهي في حالة تحلل متقدمة وقد نهشتها الكلاب، وكان من الصعب التعرف إلى هوية الضحية وحتى اليد الوحيدة المتبقية كانت بحالة مزرية ويصعب أخذ البصمات منها، مما استدعى إرسالها الى المختبر الوطني.

وأشار الموقع أنه بعد التعرف إلى الضحية، أجرت المصالح الأمنية تحريات ميدانية، وبعد توصلها لمعلومات جنائية قامت بتوقيف عدد من الشباب بمدينة ”ايت ملول“، وحققت معهم إلى أن تمكنت من الوصول إلى المتهم الرئيسي وشريكه.