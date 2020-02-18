القبض على مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش في الإمارات بسبب ”حمزة مون بيبي“

ألقت الشرطة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، القبض على مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، بطلب من سلطات بلادها، وفق وسائل إعلام محلية.

وأصدر القضاء المغربي، قبل أسابيع مذكرة اعتقال بحق عائشة، على خلفية قضية حساب التشهير والابتزاز الذي صار يعرف بـ“عصابة حمزة مون بيبي“.

واختفت المصممة المغربية عن الأنظار منذ صدور المذكرة، بعدما كانت نشطة على مواقع التواصل، حتى الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي.

وجاء توقيف المصصة المغربية، بناء على اتفاقية التعاون القضائي التي وقعتها الإمارات والمغرب العام 2006.

ولا يزال ملف ”حمزة مون بيبي“ يثير اهتمام الرأي العام المغربي، خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني للمغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، اللتين أطلق سراهما بعد دفعهما كفالة مالية، ومنعهما من مغادرة المغرب.