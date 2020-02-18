وفاة طفلة هندية تعرضت للاغتصاب من قبل 16 شخصا على مدار 3 أعوام

توفَّت طفلة هندية تبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن اشتكت من آلام مبرحة في المعدة قبل أن تفقد وعيها داخل مرحاض منزل ذويها، وفق صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن والدة الطفلة وزوجها، اضطرا إلى كسر باب المرحاض عندما لم تستجب الطفلة لفتح الباب، وقاما بنقلها لمستشفى في شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو.

ولدى وصول الطفلة للمستشفى أعلن الأطباء وفاتها وقد تبين تعرضها للاغتصاب، ومن ثم تبين أن شقيقتها الكبرى التي تبلغ من العمر 10 أعوام، قد تعرضت هي الأخرى لاعتداءات جنسية.

ووفقا لقنوات الإعلام المحلية، فإن الفتاة المتوفاة تعرضت للاغتصاب من قِبل 16 شخصا من بينهم أفراد من عائلتها وذلك منذ 2017 أي أن الطفلة تعرضت للانتهاك الجنسي على مدار 3 سنوات.

وأكدت الأنباء الواردة في القنوات المحلية أن الفتاتين عانتا من اضطرابات النوم ونوبات الفزع والخوف، في حين أكد زوج والدتهما أنه لاحظ تغييرا كبيرا في سلوكهما.