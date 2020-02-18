خليجية في دبي تعض شرطيا خلال حملة أمنية

استخدمت سيدة خليجية في دبي بدولة الإمارات ”العض“ كوسيلة لمحاولة عرقلة إجراءات رجال الشرطة، الذين حضروا إلى منزل العائلة، لإلقاء القبض على ابنها ”المتعاطي“ بموجب بلاغ يتعلق باعتدائه على زوج شقيقته، وتحطيم محتويات المنزل وإيذاء الأشخاص المتواجدين فيه، بعد تعاطيه المواد المخدرة.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن محاولة الأم باءت بالفشل، التي تبلغ من العمر 45 عاما، حيث أصر رجال الشرطة على ضبط الابن بعد السيطرة عليه وإدخاله الدورية ونقله إلى مكافحة المخدرات، في حين اعتقلت الشرطة النسائية الأم بعد تعديها بـ“العض“ على رجال الشرطة.

وكان بلاغ ورد إلى الشرطة من زوج شقيقة المتهم (22 عاما) حول تعرضه للاعتداء من الأخير أمام منزل عائلته، ومحاولته إيذاء الأشخاص المتواجدين فيه، فانتقل رجال الأمن لموقع البلاغ، وتحدثوا مع المتهم الذي رفض الصعود معهم إلى الدورية، وقاومهم، كما تطاول عليهم بالشتائم.

ورغم محاولات الشرطة، أصر المتهم على الرفض واستعان بوالده وشقيقتيه وجده وأمه، التي توجهت إلى رجال الأمن أثناء تقييد يدي ابنها، محاولة عرقلتهم، بعد أن أمسكت يد شرطي وعضتها، لينتهي الأمر بالقبض على الابن ووالدته.