مصري يغتصب ابنة زوجته حتى الموت

أقدم مصري على اغتصاب طفلة زوجته 4 سنوات حتى الموت حين أصيبت بنزيف حاد وتوفيت على إثرها في منطقة المرج بالقاهرة.

وفي التفاصيل تلقى مدير أمن القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المرج يفيد بأن إحدى المستشفيات تلقت طفلة مصابة بنزيف حاد وتهتك في الأعضاء التناسلية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وقالت والدة الضحية في التحقيقات إن زوجها اعتدى على طفلتها جنسيًا مستغلًا خروجها لشراء بعض الطلبات ثم هرب.

وتمَّ إيداع جثة الطفلة بثلاجة المستشفى، لحين قيام الطب الشرعي بتشريح الجثة، من جهتهم يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة جهودهم للقبض على المتهم.

وقبل أيام هزت واقعة اغتصاب إمام مسجد لطفل في مدينة الغردقة الرأي العام في مصر، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.