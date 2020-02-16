حكم قضائي جديد في الكويت ضد عبد الحميد دشتي

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بالسجن ثلاثة أعوام بحق النائب الكويتي السابق والمثير للجدل عبد الحميد دشتي مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة متهم فيها دشتي الذي سبق أن صدر بحقه أحكام بالسجن بتهم أمن دولة والإساءة إلى القضاء.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد جاء الحكم الغيابي ضد دشتي المتواجد خارج البلاد، بتهمة الإساءة إلى دولة الإمارات، لتصل أحكام سجنه إلى 73 سنة.

وأدين دشتي سابقا بالإساءة إلى السعودية والبحرين، فضلا عن إدانته بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

ودشتي، الذي تم تجريده من الحصانة البرلمانية، معروف بمواقفه المؤيدة لإيران، وكان قد وجَّه انتقادات لاذعة إلى الأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، كما انتقد مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده السعودية؛ لدعم الشرعية، ومواجهة الحوثيين في اليمن.