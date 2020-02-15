خلاف على الميراث يودي بحياة برلمانية باكستانية

أسفر خلاف حول الميراث اليوم السبت، عن مقتل عضوة برلمان إقليم السند، جنوب شرق باكستان، شاهيناز أنصاري على يد نجل شقيق زوجها.

وأفاد موقع ”Geo“ الإخباري المحلي بأن البرلمانية عن حزب ”الشعب الباكستاني“ (معارض) تعرضت لهجوم مسلح خلال مشاركتها في مراسيم تأبين شقيق زوجها ”زاهد كوهار“ من طرف نجل شقيق الأخير.

وأوضحت شرطة مدينة ”نواب شاه“، حيث وقع الحادث، أن شاهيناز كانت على خلاف مع مهاجمها حول ملكية قطعة أرض في المنطقة.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن البرلمانية فقدت حياتها أثناء نقلها إلى المستشفى، لافتة إلى فتح تحقيق في الحادث.