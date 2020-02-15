مصر .. الإفراج عن السائح البريطاني المتهم بالتحرش بشرطي في الغردقة

أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن السائح البريطاني المتهم في واقعة التحرش برجل شرطة أثناء تأدية عمله بمطار الغردقة الدولي، وذلك على ذمة التحقيقات.

وقرر قاضي المعارضات قبول استئناف محامي السائح، على قرار النيابة العامة حبس المتهم خمسة عشر يوما.

وكان محامي المتهم قال في دفاعه أمام النيابة، أمس الجمعة، إن الاتهام الموجه لموكله لا يستند إلى دليل، كما أن الفيديو المقدم لإثبات الواقعة لم يوضح الاتهام الموجه لموكله.

وكان وصل إلى مقر محكمة البحر الأحمر، محام من السفارة البريطانية في مصر، صباح اليوم السبت، إضافة إلى أسرة السائح، والتي كانت تقيم في أحد فنادق الغردقة، بعد إلغاء سفرها تزامنا مع الواقعة، بحسب موقع “ الوطن نيوز“ المحلي.

وقال محامي السائح، إن النيابة العامة لم تفرغ الفيديو بمحضر التحقيق لإثبات واقعة التحرش.

وكانت نيابة الغردقة قررت، مساء أمس الجمعة، تجديد حبس السائح البريطاني 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تحرشه بفرد أمن بمطار الغردقة الدولي.

وكانت قوات الأمن بمطار الغردقة الدولي، أوقفت سائحا بريطانيا داخل صالة المطار؛ وذلك لتحرشه بأمين شرطة أثناء عملية التفتيش، وقال أمين الشرطة إنه فوجئ بالمتهم يقترب منه، ويتحسس أماكن حساسة في جسده؛ ما أثار حفيظته، وإثر ذلك تمت إحالة السائح إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.