السعودية.. تفجير صراف آلي وسرقة أكثر من مليون ريال (فيديو)

فجر مجموعة من اللصوص صراف آلي بحي السلي في العاصمة الرياض، وتمكنوا من سرقة نحو 1.400.000 ريال سعودي. وأظهرت مشاهد "فيديو" بعد عملية السطو، تدمير الصراف بالكامل وإلحاق أضرار فادحة في وتطاير الحجارة والزجاج بالمكان. ووفقا لـ "المرصد" تعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة الصراف.