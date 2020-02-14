السعودية.. تفجير صراف آلي وسرقة أكثر من مليون ريال (فيديو)

أفاد نشطاء سعوديون، وصحف محلية، اليوم الجمعة، بتعرض صراف آلي للتخريب من طرف مجموعة من اللصوص، في العاصمة الرياض، حيث تمكنوا من سرقة أكثر من مليون ريال منه.

وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تدمير الصراف بالكامل، وإلحاق أضرار فادحة فيه وتطاير الحجارة والزجاج في المكان.

ووفقا لصحيفة المرصد المحلية: ”تعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة صراف آلي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية التي وقعت في حي السلي في العاصمة الرياض ”نتجت عنها سرقة 1.400.000 ريال سعودي“.