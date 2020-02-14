السعودية.. تفجير صراف آلي وسرقة أكثر من مليون ريال (فيديو)

أفاد نشطاء سعوديون، وصحف محلية، اليوم الجمعة، بتعرض صراف آلي للتخريب من طرف مجموعة من اللصوص، في العاصمة الرياض، حيث تمكنوا من سرقة أكثر من مليون ريال منه.
وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي تدمير الصراف بالكامل، وإلحاق أضرار فادحة فيه وتطاير الحجارة والزجاج في المكان.
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فجر مجموعة من اللصوص صراف آلي بحي السلي في العاصمة الرياض، وتمكنوا من سرقة نحو 1.400.000 ريال سعودي. وأظهرت مشاهد ”فيديو“ بعد عملية السطو، تدمير الصراف بالكامل وإلحاق أضرار فادحة في وتطاير الحجارة والزجاج بالمكان. ووفقا لـ ”المرصد“ تعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة الصراف. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #حي_السلي #حوادث #سرقة #تفجير #صراف_آلي #مصرف #بنك #لص #سعودي #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #video #trend
ووفقا لصحيفة المرصد المحلية: ”تعّد عملية السطو هذه الأولى في المملكة التي تتم باستخدام التفجير عن طريق الغاز من أجل فتح خزينة صراف آلي“.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية التي وقعت في حي السلي في العاصمة الرياض ”نتجت عنها سرقة 1.400.000 ريال سعودي“.