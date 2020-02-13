أوكراني يفجر أصدقاءه بقنبلة لسبب غريب (فيديو) ‎

بسبب خلافاتهم حول اتجاهات الطريق الصحيحة، أصيب ثلاثة رجال أوكرانيين بجروح خطيرة، عندما قام أحدهم بإلقاء قنبلة داخل السيارة التي يستقلونها.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية مقطعًا للفيديو في قرية لياكي فينيتسا في أوكرانيا، يوثق لحظة انفجار السيارة بعدما قرر أحدهم بسبب خلافاتهم على الاتجاهات الصحيحة للطريق أن يفجر نفسه وأصدقاءه بإلقاء قنبلة، وكانوا تحت تأثير الكحول.

وأدى هذا الحادث لنقلهم جميعًا للعناية المركزة في حالة خطيرة، وخضعوا لعدة عمليات جراحية لإخراج الشظايا الناجمة عن القنبلة.

ويُظهر مقطع الفيديو أيضًا خروج أحد الأشخاص من السيارة قبيل انفجارها بثوانٍ معدودة.

وتعود بدايات الحادث لوجود 4 من الأصدقاء داخل سيارة لم يتم الكشف عن أسمائهم، وكانوا مسافرين إلى بلدة زميرينكا وضلوا طريقهم؛ بسبب حالة السكر التي كانوا عليها، ومن هنا بدأ الجدال والشجار بينهم حول الاتجاهات الصحيحة حتى يصلوا لوجهتهم.

وبعدها خرج أحدهم ليسأل أحد المارة عن الاتجاه الصحيح، وفي أثناء ذلك قام أحد الأشخاص المتواجدين داخل السيارة بإخراج قنبلة يدوية من جيبه ونزع القابس منها، لتنفجر وتترك ثلاثتهم بجروح خطيرة ونافذة.

وقام الصديق الرابع المتواجد خارج السيارة المنفجرة بطلب خدمات الطوارئ؛ من أجل أصدقائه وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى.

وقالت إيرينا كلوكوتسكا لوسائل الإعلام المحلية، وهي مديرة وحدة العناية المركزة بمستشفى زميرينكا، إن جميعهم كانوا في حالة حرجة وخضعوا لجراحات دقيقة، وأحدهم تمت إزالة شظايا معدنية من منطقة البطن والأمعاء بالإضافة للشظايا الموجودة بأضلاعهم ووجوههم.

وقالت والدة أحد الضحايا إن كل ما يتذكره نجلها من الحادث هو الكثير من الدماء تملأ السيارة، ولم يلاحظ حتى من قام بالتفجير.

وأكد محققو الشرطة أن الانفجار تم بواسطة قنبلة من طراز RGD-5 ويرجع تاريخ تصميمها للحقبة السوفيتية السابقة. وسيتم توجيه تهمة التعامل غير المشروع مع الأسلحة النارية والشروع بالقتل لمفجر السيارة، ولكن إلى الآن لم يتم استجواب الثلاثة بسبب سوء حالتهم، ولكن مفجر القنبلة سيتلقى عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 8 سنوات.

وأكد الناجي الوحيد من الحادث أن أحد اصدقائه كان يحمل قنبلة بشكل دائم للدفاع عن النفس.