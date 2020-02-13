شجار بين زوجين على المصاغ الذهبي ينتهي بمقتل طفلتهما

كشفت الشرطة في مدينة ناغركويل بولاية تاميل نادو في الهند، عن جريمة مروّعة اقترفها أب بحق طفليه، ثم لاذ بالفرار، حيث أقدم يوم الأربعاء، على قتل ابنته ذات الثلاثة أعوام، بعد أن قام بإغراقها في مياه خزان منزله، فيما حاول قتل ابنه بخنقه باستخدام حبل ولكنه نجا بأعجوبة.

وقالت الشرطة، بحسب صحيفة ”ماليالا مانوراما“ الهندية، إنه “ قبل ساعات من وقوع الحادث، اندلع شجار عنيف بين الزوج شينثيل كومار، وزوجته رمالكشمي داخل منزلهما، على إثر سحبه لمصاغها الذهبي من البنك، بعدما كان رهنه مقابل 100.500 روبية هندية“.

غير أن الجاني غادر المنزل، وبعد فترة من الوقت، عثر الجيران على ابنه ”شيام“ فاقدا للوعي جرّاء خنقه بحبل، في منزل مهجور بالجوار، حيث نقلته والدته للمستشفى، ووُصفت حالته بالحرجة.

وقامت رمالكشمي بالاتصال بعدد من جيرانها وسألتهم عن ابنتها التي كانت وحدها في المنزل، وعندما حاول الجيران فتح باب المنزل وجدوه مغلقا من الخارج، حيث عادت الأم المذعورة فورا وكسرت الباب الخلفي للمنزل بمساعدة الجيران، ليجدوا الفتاة الصغيرة غارقة في خزان المياه، وقد فارقت الحياة.

وقال مسؤول في شرطة المدينة: إن ”كومار قتل ابنته وحاول قتل ابنه، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أنه أصطحب ابنه معه إلى المنزل المهجور وبعدها خرج لوحده إلى منزله، ومن ثم هرب من المكان“، مبينا أن البحث عنه لا يزال جاريا.