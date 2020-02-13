مصر.. حبس 5 موظفين حكوميين متورطين في غسيل أموال بقيمة 63 مليون دولار‎

أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس 5 موظفين في هيئة البريد الحكومية 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهم في عملية غسيل أموال ضخمة بقيمة مليار و69 مليون جنيه (نحو 63 مليون دولار) في محافظة مطروح.

وفي التفاصيل وردت معلومات لمباحث البريد في محافظة مطروح تفيد بقيام عدد من موظفي الهيئة بارتكاب مخالفات مالية، من خلال إنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير، بغرض تحويل وإيداع أموال تستغل في أعمال غير مشروعة.

وبتشكيل فريق تم تحديد مرتكبي المخالفات وعددهم خمسة موظفين.

وكشفت التحقيقات أن المتورطين أنشأوا وأداروا حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة ومسافرين للخارج بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية، لإخفاء طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع“.

ووجهت النيابة للموظفين اتهامات بـ“التزوير وتشكيل عصابة لغسيل أموال، والتربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام“.