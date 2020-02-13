الكويت.. القبض على ”مقنع البروفيسور“

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من الإيقاع بسارق محال الصرافة، والذي عرف باسم ”مقنع البروفيسور“، وتمكن خلال أسبوع واحد فقط من سرقة 13 محلا في مناطق عدة.

ووفق صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن التحقيقات كشفت أن المتهم شاب كويتي يتعاطى مادة الشبو المخدرة، وكان يعمد إلى السرقة بعد تناوله المادة المخدرة، عن طريق كسر المحل الذي يود سرقته.

كما بينت التحقيقات أن المتهم يراقب المحل نهارا، ويقتحمه مقنعا في الليل.

وضُبط اللص متلبسا خلال محاولته ارتكاب جريمته الـ14، وذلك بعد تتبعه عدة أيام، وإثر تفتيش منزله عثر على أدوات الجريمة وعلى أكثر من قناع يستخدمه في سرقاته.

كما أقر في التحقيقات بسرقات أخرى لم يسجل أصحاب المحال قضايا فيها، لتصل سرقاته إلى أكثر من 20.