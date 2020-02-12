 شاهد.. مراحيض واستراحة للكلاب في مطار ياباني – إرم نيوز‬‎

شاهد.. مراحيض واستراحة للكلاب في مطار ياباني

شاهد.. مراحيض واستراحة للكلاب في مطار ياباني

المصدر: إرم نيوز -

استحدث مطار أوساكا الدولي، في اليابان، مراحيض خاصة بالكلاب المرافقة للمسافرين، بالإضافة إلى منطقة استرخاء، ما يخفف من الضغط عليها، وعلى مالكيها، قبل الصعود إلى الرحلات.

وقالت إدارة المطار، في بيان، إن هذه المراحيض التي أقيمت في ملاحق مُسيّجة خارج المبنى الرئيس، مزوّدة بأعمدة يستخدمها الكلب ليلف إحدى ساقيه عليها أثناء التبول، مع دشّ وطاسات للماء وشطافات تعمل بشكل آلي.

وقال البيان إن الهدف من هذه الخدمة، الأولى من نوعها في اليابان، هو توفير مزيد من الراحة للكلاب، ولأصحابها الذين يصطحبونها في رحلاتهم الجوية.

وبالإضافة إلى المراحيض، خصصت إدارة المطار مساحة من أجل تنزه الكلاب، وكراسي مخصصة لأصحابها.

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