السعودية.. توقيف ”المتحرش بمركبة الطالبات“

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بمضايقة مركبة تنقل طالبات والاعتداء على سائقها.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، قال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات عدة عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، كما أقدم على الاعتداء على سائقها.

وإثر تحريات مكثفة، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث تبين أنه سعودي في العقد الرابع من عمره، وأقر في التحقيقات بالتهم الموجهة إليه، فيما جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت طالبة تدعى غدي التميمي قد قالت لموقع ”أخبار 24“ المحلي، إنه وأثناء توجهها وزميلاتها إلى كلية التصاميم في مدينة بريدة مع سائق الحافلة (وهو شاب سعودي)، تعرضوا لمطاردة من قبل شخص مجهول.

وأضافت أن المجهول قام لاحقا باعتراض طريقهن، في الوقت الذي حاول فيه قائد الحافلة المراوغة لإيصال الطالبات بأمان، مبينة أنه عندما أوصلهن السائق لوجهتهن ترجل الشاب من سيارته متجها إلى السائق، وهددهن حال تدخلن في الأمر، ثم أقدم على ضرب سائقهن والاعتداء عليه، قبل أن يتمكن أشخاص موجودين في المكان من فض المشاجرة.