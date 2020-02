السعودية.. توقيف ”المتحرش بمركبة الطالبات“

View this post on Instagram

فيديو متداول لشاب يضايق مركبة تقل طالبات في القصيم بالسعودية ويتحرش بهن على الطريق . #إرم_نيوز #فيديو #القصيم #السعودية #تحرش #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia