أحلام تستنجد بالمسؤولين لإنقاذ طالبة من التعنيف في مدرستها (فيديو)

View this post on Instagram

تفاعلت الفنانة الإماراتية #أحلام_الشامسي مع مقطع فيديو نشرته على حسابها في "تويتر"، يظهر حالة "تنمر" وقعت في إحدى المدارس، واصفة التصرف بـ"الإجرام" والرعب، كما طالبت الجهات المعنية بمحاسبة المتنمرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، قائلة:" وش هالإجرام وجعني قلبي كأني أشوف فيلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين… متأكدة أن المسؤولين رح يقصرون." . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #الامارات #دبي #ابوظبي #فن #الوسط_الفني #مشاهير #اخبا_مشاهير