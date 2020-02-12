أحلام تستنجد بالمسؤولين لإنقاذ طالبة من التعنيف في مدرستها (فيديو)

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”تويتر“ أظهر طالبة في إحدى مدارس مدينة دبي وهي تعنف طالبة أخرى وتقوم بتهديدها بطريقة مهينة ثم تتعدى عليها بالضرب وهما داخل فصلهما الذي يدرسان فيه دون تدخل من أحد.

وتساءلت أحلام عن سبب تهديد الفتاة بهذه الطريقة المرعبة، مناشدة المسؤولين بالتدخل وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، واصفة ما حدث بأنه ”إجرام“ لا يمكن السكوت عنه.

وقالت في تعليقها على الفيديو: ”لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو، وهذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام؟“.

وأضافت: ”وجعني قلبي كأني أشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب، وأنا متأكدة إن المسؤولين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم“.

لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين يارب????????وانا متاكده ان المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم pic.twitter.com/oLmzSmiqIc — A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi) February 12, 2020

وتفاعل المغردون مع ما أوردته أحلام، مشيرين إلى أن الطالبة التي تنمرت على الأخرى وعنفتها لابد من معاقبتها لأن هذا يخلق حالة نفسية صعبة، بينما أفصح البعض عن هوية الفتاة بأن والدتها صديقة خبيرة التجميل ”جويل“ وهي لبنانية تعيش في دبي.

وكشف مغردون أن ”الطالبة المعتدية معروفة على مواقع التواصل ويتابعها الآلاف“، فيما أكد آخرون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – أنه ”تم فصلها من مدرستها في دبي بسبب اعتدائها على زميلتها“.

ولم يُعرف متى وقع الاعتداء تحديدا، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن الواقعة وملابساتها إلى حد اللحظة.