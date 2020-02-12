رجل يقتل حبيبته الحسناء ويلقي أشلاءها في المرحاض

أقدم رجل من مدينة مكسيكو سيتي على قتل حبيبته الشابة التي تصغره بنحو 21 عاما وتقطيعها إلى أشلاء قام برمي جزء منها في مرحاض منزله وخرج من المبنى السكني الذي يقيمان به وهو مغطى بالدماء.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن إريك فرانسيسكو روبليدو، 46 عاما، قتل حبيبته الشابة إنغريد إسكاميلا فارغاس التي تبلغ من العمر 25 عاما في شقتهما بمقاطعة غوستافو ماديرو في مدينة مكسيكو سيتي.

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية فإن الأمر بدأ بمشاجرة حادة بين الثنائي انتهت باتصال الجيران القاطنين في المبنى السكني نفسه بالجهات المختصة بعد مشاهدتهم إريك وهو يخرج من المبنى والدماء تغطيه.

ونشرت الصحيفة صورا للقاتل وهو مغطى بالدماء أثناء جلوسه في إحدى سيارات الشرطة يتحدث مع شرطي، وصورة أخرى بعد وضع ضمادات على رأسه والدماء ما زالت تغطي صدره.

وقال إريك في اعترافاته للشرطه إنه تشاجر مع حبيبته إنغريد وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية التي تناول منها كميات كبيرة، وأثناء المشاجرة أمسكت هي بسكين وقالت إنها تريد قتله، فطلب منها أن تقوم بطعنه مرة واحدة، فقامت بذلك، فأخبرها أن تطعنه مرة أخرى بشكل أقوى، فحاولت طعنه مرتين، فقام بأخذ السكين وطعنها في حلقها، وبعد ذلك قطع جثتها لأشلاء ورمى جزءا منها في المرحاض حتى لا يتم التعرف على الجثة.

وعثرت الشرطة على السكين التي تم استخدامها لتقطيع جثة القتيلة إلى أشلاء في الشقة. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد عُثر على كيس بلاستيك يحتوي بقية أجزاء جسد الضحية على بُعد عدة مبانٍ من المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة البشعة.

وما زالت التحقيقات جارية. وتحاول الشرطة التوصل لأسرة الضحية التي تعيش في مدينة أخرى بعيدة عن ابنتهم.