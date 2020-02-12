خليجي متهور يعض ويضرب شرطيا خلال توقيفه

تنظر المحكمة الجنائية في البحرين قضية متهم بضرب شرطي وإهانته، في حين نفى المتهم ذلك، مبينا أنه تعرض للاعتداء من قبل الشرطة.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن الشرطة تلقت بلاغا في ديسمبر/كانون الأول 2019 يفيد بأن دورية مدنية كان فيها عريف ورئيس عرفاء ونائب عريف، لاحظوا سائق سيارة ”بيك اب“ متهورا ويقود بسرعة عالية، فتمت متابعته، وإيقافه، حيث اتضح أن سائق السيارة بحالة غير طبيعية، فهرب من الموقع، فتمت مطاردته والإمساك به، وخلال ذلك قاوم رجال الشرطة واعتدى عليهم بالضرب، وتسبب بإصابة أحدهم بشكل متعمد أثناء محاولة الهروب، وبالاستعانة بدورية ثانية تمت السيطرة عليه.

بدوره، قال المتهم إنه كان متوجها لتناول المشروبات الكحولية برفقة أصدقائه، وأثناء عودته إلى منزله ليلة الواقعة، لاحظ سيارة تسير خلفه وقائدها يشغل الأنوار بتجاهه، فتوقف على جانب الطريق، ففوجئ بـ3 أشخاص ينزلون منها ويركضون باتجاهه، فخاف منهم ونزل من السيارة وركض هربا منهم، فلحقوا به إلى أن أمسك به أحدهم ووضع يده على رقبته.

وأضاف أن المتهم من أفراد الشرطة، فقام بالصراخ، فما كان من الآخر إلا أن وضع يده على فمه لمنعه من الصراخ وقام بالضغط على فمه بقوة، ما أدى إلى انقطاع النفس منه، فقام بعضه في يده لكي يبعدها عنه، فقاموا جميعهم بضربه على أماكن متفرقة من جسمه، وفي أثناء ذلك لاحظ وجود جهاز اللاسلكي، فاطمأن قليلا، وطلبوا منه الركوب معهم في السيارة فرفض ذلك، لأنه ليس متأكدا أنهم شرطة وطلب منهم إحضار دورية رسمية، وبالفعل حضرت دورية وركب معهم وتم أخذه لمركز الشرطة، ثم إخلاء سبيله بضمان مالي، إلا أنه فوجئ لاحقا بوجود قضية ضده.

وبرر المتهم سبب عدم تصديقه لهم أنهم يرتدون ملابس مدنية وسيارتهم مدنية، وأنه تعرض سابقا لحادثة مشابهة قبل 4 سنوات ولم يصدق أنهم من الشرطة إلا حين أرسلوا له دورية شرطة رسمية.