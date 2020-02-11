جريمة تهز لبنان.. شقيق أحد الموقوفين يهاجم مخفرًا للشرطة ويقتل عسكريين

قُتل عسكريان، أحدهما ضابط، اليوم الثلاثاء، في إشكال وقع خلال زيارة المشتبه بقتلهما لشقيقه الموقوف في مخفر شرطة قرب بيروت، وفر إثر ذلك أكثر من 20 موقوفًا، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية مقتل نقيب يدعى جلال شريف، وعسكري آخر، بعدما اقتحم أحد الأشخاص مخفر الأوزاعي وأطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، لإطلاق بعض الموقوفين.

وأوضح المصدر الأمني أن أحد الأشخاص وخلال زيارته ووالدته لشقيقه الموقوف، حصل تلاسن وإشكال بين الشقيقين، ما تطلب تدخل عناصر الأمن في المخفر في منطقة الأوزاعي جنوب بيروت.

واحتجاجًا على كتابة محضر باسمه، وفق المصدر، ”عمد الشقيق الزائر إلى سحب مسدس الضابط المسؤول وأطلق النار عليه وعلى عسكريين آخرين، ما أسفر عن مقتل الضابط وعنصر آخر في قوى الأمن الداخلي قبل أن يطلق النار على نفسه ويُقتل“.

وسارع الشقيق الموقوف بعد الحادثة إلى الفرار مع 24 موقوفًا آخرين في المخفر، وتم القبض لاحقًا على 5 منهم.

مطلق النار استل مسدس احد العناصر في مخفر #الأوزاعي وأطلق النار على النقيب والعسكريين قبل أن يقدم على الإنتحار

بالصورة..النقيب الشهيد جلال شريف pic.twitter.com/65Tvmr8K2n — Raafat Nasser (@RaafatNasser) February 11, 2020

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الجيش اعتقلت 15 شخصًا مشتبهًا بهم على خلفية الهجوم، لافتة إلى أن الضابط المقتول، هو نجل نائب مدير المخابرات في الجيش العميد الركن علي شريف.

من جانبها، علقت وزيرة الدفاع زينة عكر في تغريدة على حسابها عبر ”تويتر“ بقولها:“بألم عميق تلقيت خبر الحادثة الخطيرة التي طالت قوى الأمن الداخلي في فصيلة الأوزاعي“، لافتة إلى أن ”الجهود مركزة الآن لضبط الخارجين عن القانون والعابثين به سواء في قضاء الهرمل أو بيروت“.

بألم عميق تلقيت خبر الحادث الخطير الذي طال #قوى_الأمن الداخلي في فصيلة #الأوزاعي.

الجهود مركزة الآن لضبط الخارجين عن القانون والعابثين به سواء في قضاء الهرمل أو بيروت. أنحني إجلالا للشهداء والجرحى وعائلاتهم.

جميعنا مع القوى العسكرية.

الرحمة للشهداء الأبطال والشفاء العاجل للجرحى. — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) February 11, 2020

كما علّق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الواقعة عبر حسابه على ”تويتر“، قائلًا:“اعتداء خطير استهدف قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي فاستشهد خيرة من شبابها، وعلى الأجهزة الأمنية أن تتخذ كل الإجراءات لوقف مسلسل الاعتداءات على القوى الأمنية ومؤسسات الدولة وأجهزتها“.

اعتداءٌ خطير استهدف قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي فاستشهد خيرة من شبابها. على الأجهزة الامنية ان تتخذ كل الاجراءات لوقف مسلسل الاعتداءات على القوى الامنية ومؤسسات الدولة واجهزتها. للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 11, 2020