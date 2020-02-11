رجل يقتل والده بفأس بمساعدة ابنه وصهره

أعلن مركز الشرطة في قرية تالجا بولاية غوجارات الهندية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال رجل من القرية أقدم على ضرب والده الثمانيني بفأس حتى الموت، بمساعدة ابنه وصهره ”شقيق زوجته“.

وكشف مسؤول في الشرطة، أن المتهم الأول ”الابن“، والمعروف باسم بهارات راثود، كان نشب نزاع بينه وبين والده نارشي راثود 80 عاما، مؤخرا؛ لأن والده وزع الميراث الخاص به، وهو عبارة عن قطعة أرض، على اثنين من أولاده، بينما لم يعطِ بهارات حصته، وفقا لصحيفة ”تايمز أوف إينديا“ الهندية.

وعندما طالب الابن المتهم بحصته في الميراث، أخبره والده أن شقيقيه أعطياه أموالا كثيرة، وإذا أعاد هذه الأموال لهما، فسيأخذ حصته من الميراث.

وفي يوم وقوع الحادث، ليلة الأحد الإثنين الماضية، كان بهارات مع ابنه فيشال وشقيق زوجته أرويند ماكوانا في اجتماع عائلي عند والده، وعندما طلب منه مجددا الحصول على حصته في الميراث، لم يغيّر والده من موقفه وأصرّ على رأيه.

وعندها سحب بهارات والده من سريره على الأرض، ليضربه والده بعصاه على ساقه، حيث ثار الابن وخرج من منزل والده وهو في حالة من الغضب ثم أحضر فأسا، وضرب فيه والده على رأسه بمساعدة ابنه وصهره؛ مما أدى لوفاته على الفور.

وتم القبض على بهارات، صباح أمس الإثنين، كما واعتقل ابنه وصهره، حيث قال مسؤول من مركز شرطة تالجا: “ في البداية، حاول المتهم تضليل رجال الشرطة، زاعما أن لصوصا مجهولي الهوية هاجموا والده، وأثناء التحقيق معه انهار واعترف باقترافه الجريمة، وأن كلا من ابنه وصهره شاركا في الهجوم على والده“.