الشرطة الروسية تعتقل مواطنا تظاهر بالإصابة بكورونا في المترو

ألقت الشرطة الروسية القبض على شاب تسبب في الذعر للركاب في المترو في موسكو، بعد تظاهره بالإصابة بفيروس كورونا القاتل، فيما لا يزال البحث جاريا عن شركائه.

وكان المدعو كاروماتولو دزهابوروف، يضع قناعا واقيا ووقع فجأة على أرضية المترو، ثم أخذ يترنح على طريقة المصابين بالمرض، ففر من حوله الركاب خاصة من حاولوا مساعدته، حسب ما ظهر في الفيديو الذي صوره أصدقاؤه، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا.

https://www.youtube.com/watch?v=N_57jyEVvSc

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، في تصريح نقلته صحيفة ”إيرفيستا ”، أنه ”بعد المراقبة ومتابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على شاب في مترو الأنفاق بمدينة موسكو“.

وسيتم إحالة المتهم إلى القضاء بتهم ”إثارة الشغب ومحاولة تخويف المواطنين“.

وسبق أن تسبب شاب كندي، قبل أسبوع، في عودة طائرة إلى مونتريال بعد ساعتين من التحليق باتجاه جامايكا، بعدما تظاهر بدوره بالإصابة بكورونا، وتم إلقاء القبض عليه -أيضا- وستتم متابعته قضائيا، حسب الإعلام الكندي.