هروب كارلوس غصن من اليابان في فيلم سينمائي

اختار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة والت ديزني، ومؤسس وكالة ”كرييتيف أسيتس“ للإنتاج السينمائي، مايكل أوفتز، ليكون وكيله في هوليوود، من أجل استكشاف وتقييم عروض سينمائية وتلفزيونية حول هروب غصن من اليابان حيث كان يحاكم.

وبتقدير وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية أن هذه الخطوة من غصن، الموجود حاليا في لبنان، يمكن أن تشكل مصدرا ماليا يعوضه عن الخسائر التي تحملها نتيجة هروبه، ومنها 14 مليون دولار كفالة كان رصّدها قبل هروبه من اليابان إلى لبنان عبر تركيا نهايات ديسمبر الماضي.

وكانت شركات إنتاج فني كبرى مثل أمازون ونيتفلكس قد أبدت استعدادها لإنتاج قصة غصن الموصوفة بأنها ”الهروب المستحيل“، ورصدت لذلك مبالغ مليونية عالية.

وأفاد مراسل ”بلومبيرغ“ في هوليوود أن الإنتاج الفني الذي يخطط له غصن والذي قد يتضمن السينما والتلفزيون، سيكشف عن تورط شركات وتواطؤ مسؤولين حكوميين.